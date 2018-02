Avebe overweegt campagneverlenging met fritesaardappelen

Coöperatie Avebe overweegt de zetmeelcampagne in de fabriek in Gasselternijveen (Dr.) met een maand te verlengen tot mei. Dat meldt het concern op de leden-winterlezingen.

Reden voor de verlenging is de bouw van een tweede Solanic-lijn. Solanic is een hoogwaardig plantaardig eiwit, dat wordt verkocht in de foodindustrie. De vraag naar dit eiwit is zo groot, dat Avebe besloot al tijdens de campagne de tweede eiwitlijn op te bouwen, naast de in bedrijf zijnde eiwitlijn. Deze tweede lijn is binnenkort gereed, waarna een fase van testen en inregelen begint. Door de zetmeelcampagne met een maand te verlengen, zou Avebe de nieuwe lijn met deze campagne al in kunnen regelen.

Beschikbaarheid van zetmeelaardappelen

Avebe inventariseert de beschikbaarheid van zetmeelaardappelen bij haar telers voor levering in april. Mocht de voorraad zetmeelaardappelen niet toereikend zijn, dan overweegt Avebe de aankoop van een aanvullende hoeveelheid frites- en vlokkenaardappelen. Door de overvloedige aardappeloogst zijn deze tegen relatief lage prijzen te verkrijgen. Binnenkort neemt Avebe een besluit.

De aanvoer van zetmeelaardappelen bij Avebe. - Foto: Jaap Schaaf

De marktperspectieven voor plantaardige eiwitten zijn uitstekend. De consumptie neemt toe. Consumenten gaan bewuster met voeding om. Ze krijgen steeds meer een voorkeur voor plantaardige eiwitten boven dierlijke eiwitten, vanwege milieuoverwegingen, dierenwelzijn en dierziekten. Plantaardige eiwitten hebben een ecologische footprint die vijf maal zo laag is als dierlijke eiwitten. Bovendien is aardappel-eiwit niet genetisch gemodificeerd, in tegenstelling tot veel eiwit uit sojabonen. Het eiwit uit aardappelen heeft als extra voordeel boven andere plantaardige eiwitten dat het goede voedingseigenschappen bezit. Aardappeleiwit heeft een unieke structuur en veroorzaakt geen allergieën. Vooral dat laatste is een groot voordeel.

Avebe richtte begin 2007 Solanic op. Eind dat jaar startte Avebe met produceren van hoogwaardig plantaardig eiwit. In 2015 volgde opschaling van de eiwitproductie, en nu dus een extra tweede lijn.