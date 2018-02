‘Australië gaat kopje onder op tarwemarkt’

Australië dreigt de strijd te verliezen om de opkomende tarwemarkten in Zuidoost-Azië.

De landen rond de Zwarte Zee kunnen goedkoper tarwe leveren. Het tarweverbruik stijgt snel in Zuidoost-Azië. In vier jaar steeg het tarweverbruik daar met 56%, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA).

Verbeterde landbouwmethoden en logistiek

De hectareopbrengsten stijgen snel in Rusland, Oekraïne, Kazachstan, Roemenië en Bulgarije. Dat constateert Rabobank Australia in het rapport ‘The Brass Tacks of the Black Sea Wheat Challenge’. Ook verbeteren de landbouwmethoden en de logistiek. Daardoor daalt de kostprijs per ton tarwe. De landen hebben toegang tot grote zeehavens aan de Zwarte Zee. Ze bedienen steeds meer de snel groeiende tarwemarkten in Zuidoost-Azië, schrijft Rabo-analist Cheryl Kalisch Gordon. “Dat is een bedreiging voor de Australische tarwesector. Australië had in seizoen 2011/2012 een marktaandeel op de tarwemarkt in Zuidoost-Azië van 60%. Dat zakte in 2016/2017 onder de 40%. Ook Canada, de VS en Argentinië verliezen martkaandeel.”

Cheryl Kalisch Gordon is senoir-analist granen en oliezaden bij Rabobank Australia. Foto: Rabobank

Australië wint niet op kostprijs

Volgens Kalisch Gordon heeft Australië een kostprijs van 216 Australische dollar per ton tarwe (€ 137). “De kostpijs is $ 133 (€ 84) in Oekraïne en $ 121 (€ 77) in Rusland. Australië wint de strijd op die afzetmarkten niet op kostprijs. De sector moet het winnen op kwaliteit, zoals maal- en bakeigenschappen, en service. Ook een betrouwbare tracking & tracing kan daar een rol in spelen.”