Areaal pootgoed gaat dit jaar naar record

De grote handelshuizen breiden hun areaal pootaardappelen dit jaar uit. Het pootgoedareaal bereikt dan een record.

Vorig jaar is al een ongekend areaal geteeld van ruim 41.000 hectare.

Handelshuis Agrico wil het areaal uitbreiden met 500 hectare, zegt directeur Jan van Hoogen. “De vraag naar pootgoed groeit vanuit de verwerkende industrie, vooral de rassen Fontane en Markies. Maar ook de vraag buiten Europa neemt toe.”

Nieuwe telers

Volgens Van Hoogen is er animo bij de bestaande pootgoedtelers om het areaal uit te breiden. “Maar we krijgen er de laatste jaren ook nieuwe telers bij. Dat zijn vaak telers die voor een ander handelshuis telen maar bij Agrico willen telen, ook gezien de goede uitbetalingsprijs.”

Handelshuis HZPC wil het areaal in Europa iets uitbreiden, zegt directeur Gerard Backx. “Dat hebben we de laatste jaren constant gedaan, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. We zijn in areaal procentueel het hardst gegroeid in Frankrijk, maar in hectares gemeten was de groei het sterkst in Nederland.”

‘Rassen voor frites en versmarkt zijn aanjagers groei’

De totale afzet van HZPC stijgt de laatste jaren met ongeveer 4% per jaar, zegt Backx. “Voor 2018 plannen we een iets grotere stijging in Europa. We produceren pootgoed in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Finland, Polen en Rusland. De fritesrassen zijn een belangrijke aanjager voor deze groei, maar ook de rassen voor de versmarkt.”

Volgens Backx is er genoeg animo bij telers om meer pootgoed te telen. “We werken wel met nieuwe telers. Maar dat begint altijd met een beperkt areaal. Bij succes wordt dat uitgebreid.”