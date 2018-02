Areaal onder Milieukeur bijna verdubbeld

In 2017 is het areaal met plantaardige producten met Milieukeur-certificaat met 81% gegroeid, naar een totaalareaal van 10.916 hectare. In 2016 was dat 6.006 hectare en in 2015 5.376 hectare.

De naam Milieukeur is vanaf 2018 gewijzigd in ‘On the way to PlanetProof’, omdat dat een internationalere naam is. Vooral de open AGF-teelt heeft bijgedragen aan de areaalgroei, met een groei van 102% (van 4.323 naar 8.732 hectare). Het areaal bedekte teelt nam verhoudingsgewijs nog meer toe met 138%, maar in aantal hectares is de areaalgroei van 268 naar 639 hectare beperkt.

Biologische bloemkool. Het areaal onder Milieukeur geteeld gewas groeit sterk in Nederland. - Foto: Mark Pasveer

Het areaal open teelt boomkwekerijproducten en bloembollen groeide met 126 hectare tot 1.541 hectare, een procentuele groei van 8,9%. Het totaalaantal handels- en teeltbedrijven in Nederland en het buitenland groeide met 89% naar 358. Verwacht wordt dat het areaal ‘On the Way to PlanetProof’ in 2018 wederom sterk groeit, omdat onder andere Jumbo, Plus en Aldi hebben aangegeven dat hun AGF voortaan onder ‘On the Way to PlanetProof’ geteeld moeten worden.

PlanetProof internationaal

Behalve in Nederland is er ook PlanetProof-gecertificeerde teelt in Duitsland, België, Spanje, Italië en Zuid-Afrika. Van de 8.732 hectare PlanetProof open teelt wordt 7.668 hectare in Nederland geteeld. Spanje neemt 590 hectare voor zijn rekening, Italië 245 hectare, Duitsland 158 hectare en België 71 hectare.

Van de 639 hectare bedekte teelt is 532 hectare Nederlands, 92 hectare Spaans en 15 hectare Belgisch. De bedekte teelt in Spanje betreft die in onverwarmde en onbelichte kassen. In Zuid-Afrika wordt citrus geteeld. De Spaanse en Italiaanse teelten gebeuren in opdracht van Nederlandse partijen om daarmee jaarrond de teelt van PlanetProof producten te kunnen waarborgen.