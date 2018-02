Alliance Groep introduceert ‘groene’ kalium-meststof

De nieuwe ‘groene’ kalium-meststof Haspargit mag ook in de biologische landbouw worden gebruikt.

Producent is het Belgische bedrijf Pomagro. Agrarisch toeleverancier Alliance Groep gaat de meststof in Nederland vermarkten.

Haspargit is een neergeslagen dubbelzout van kalium- en calciumsulfaat in poedervorm. Het wordt verkregen door kalium te isoleren uit vinasse, het restproduct dat overblijft nadat bij de citroenzuurproductie de nog resterende suiker uit de bietenmelasse werd vergist. Het kalium in Haspargit is integraal afkomstig uit bieten, het mag om die reden dan ook worden gebruikt in de biologische landbouw.

Kalium maakt plant weerbaarder

Haspargit bevat naast kalium ook wat calcium en zwavel. Kalium is een van de belangrijkste bouwstenen van de plant. Het maakt tussen de 2 en 5% uit van het drogestofgehalte. Voldoende kalium verhoogt de weerstand tegen droogte, maakt planten weerbaarder tegen ziekten en plagen en bevordert de fotosynthese.