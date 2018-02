Akkoord over onderzoeksheffing akkerbouw

Akkerbouwers gaan vanaf dit jaar collectief betalen voor onderzoek.

De Brancheorganisatie Akkerbouw en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn akkoord over het doorgeven van areaalgegevens. De discussie hierover heeft bijna twee jaar geduurd.

Gecombineerde Opgave

Het akkoord houdt in dat iedere akkerbouwer bij het invullen van de Gecombineerde Opgave kan aangeven dat RVO zijn areaalgegevens mag doorgeven aan de BO. Die gebruikt de gegevens om de heffing te berekenen die de akkerbouwer moet betalen. Met dat geld voert de BO het Programma Onderzoek en Innovatie uit. Dat richt zich op onderzoek naar onder andere bodemgezondheid, bemesting en plantgezondheid.

Alle akkerbouwers verplicht mee te betalen

Omdat het gewasoverschrijdend onderzoek betreft en de resultaten gedeeld worden met alle akkerbouwers, gaf het ministerie van Economische Zaken in mei 2016 een algemeen verbindend verklaring aan het onderzoeksprogramma. Daardoor zijn alle akkerbouwers verplicht er aan mee te betalen. De BO Akkerbouw wilde graag beschikken over de areaalgegevens van RVO, maar volgens de overheid mag dat niet volgens de privacyregels. Daarom is nu gekozen voor een vrijwillige machtiging via de Gecombineerde Opgave.

‘Simpele en goedkope manier van heffingen innen’

De melding via RVO is een simpele en goedkope manier om te heffingen te bepalen, zegt directeur Matthé Elema van de BO Akkerbouw. “Dan blijft er meer geld over voor het onderzoek. Doordat de inning zo lang op zich laat wachten hebben we al onderzoek uitgesteld of afgesteld. Het project Beter Bodembeheer hebben we in de wacht gezet. De BO had graag meegedaan aan het Smaragd-project (Slimme Mechanisatie Automatisering Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid). Andere onderzoeken konden wel doorgaan omdat we die konden financieren uit de financiële reserves van het voormalige Productschap Akkerbouw.”

Bij niet machtigen registratie bij BO

Akkerbouwers die de BO Akkerbouw niet machtigen via de Gecombineerde Opgave moeten zich laten registreren bij de BO en daar de areaalgegevens opgeven. Als akkerbouwers ook dat niet doen dan maakt de BO een schatting van de arealen graan, aardappelen en suikerbieten.

‘We moeten het hebben van onze voorsprong en niet van onze kostprijs. Daarom is collectief onderzoek belangrijk’

Veel draagvlak voor collectief onderzoek

Er is veel draagvlak onder akkerbouwers voor collectief onderzoek. Dat stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond op basis van een enquête onder ongeveer tweehonderd leden. Van de respondenten ziet 88% nut in collectief onderzoek, zegt voorzitter Teun de Jong. “De akkerbouw wil voorop blijven lopen op de internationale afzetmarkten. We moeten het hebben van onze voorsprong en niet van onze kostprijs. Daarom is collectief onderzoek belangrijk. Telers kunnen zelf ideeën aandragen voor onderzoek. Ik ben blij dat er een akkoord is met RVO.nl over de heffingen.”

Ook voorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw is hier tevreden over. “Collectief onderzoek is belangrijk. De akkerbouw wil koploper blijven op terreinen als plantgezondheid en klimaat.”

Rekening komt in het najaar

De heffing per hectare consumptie- of pootaardappelen bedraagt € 13,20. Voor zetmeelaardappelen en suikerbieten is dat € 8,80 en voor graan € 4,40 per hectare. Dit zijn maximale heffingen. De BO bekijkt hoeveel geld nodig is voor het onderzoek van dit jaar. Die rekening krijgen de boeren in het najaar. Bij bieten, poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen geldt een ondergrens van 1 hectare. Voor graan is dat 3,5 hectare. De heffingen worden alleen gebruikt voor onderzoek. De organisatiekosten van de BO Akkerbouw worden betaald door de organisaties die lid zijn van de BO.