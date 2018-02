Agrico zoekt gespecialiseerde krieltelers

Agrico zoekt akkerbouwers die zich willen specialiseren in de teelt van krielaardappelen.

Nu komen krielaardappelen vaak uit het buitenland. Vooral dit seizoen zijn er weinig Nederlandse krielaardappelen, zegt Agrico-directeur Jan van Hoogen. “Door de moeilijke rooiomstandigheden zijn veel kleine aardappelen uitgezeefd.”

Albert Heijn vernieuwt aardappelschap

Albert Heijn geeft meer ruimte in de winkels aan krielaardappelen. De supermarktketen gaat in alle 900 AH-winkels het aanbod aardappelen anders presenteren aan de klanten. Albert Heijn heeft een paar jaar geleden de hele AGF-afdeling (aardappelen, groenten, fruit) een nieuwe stijl gegeven, zei manager Michelle Belt bij de presentatie in Rotterdam van het nieuwe aardappelschap. Belt is catagory-manager Aardappelen bij de supermarktketen. “Bij de presentatie van groenten en fruit is heel wat veranderd, maar de A van aardappelen kreeg te weinig aandacht, terwijl Nederland een echt aardappelland is.”

Het aardappelschap wordt deze week in alle 900 winkels van Albert Heijn vernieuwd. - Foto: Fred Libochant

32 soorten verpakkingen met aardappelen

Het nieuwe aardappelschap bevat 32 soorten verpakkingen met aardappelen, zegt Belt. “Kaarten bij de verpakkingen geven aan wat voor soort aardappel het is en wat de consument er mee kan doen. Klanten willen graag variatie in hun voedsel, maar ze weten niet goed hoe ze dat moeten doen bij aardappelen. Het nieuwe aardappelschap helpt de klant daarbij.”

Het aardappelschap is ontwikkeld in samenwerking met aardappelcoöperatie Nedato en verpakkingsbedrijf Leo de Kock, eigendom van Agrico. Er is ruim een half jaar aan gewerkt, zegt directeur Heero Gramsma van Nedato. “Consumenten hebben minder kennis van aardappelen dan vroeger, maar hechten wel veel waarde aan herkomst en duurzaamheid. Daar speelt dit nieuwe aardappelschap op in. We hopen dat dit de afzet van tafelaardappelen gaat stimuleren.”