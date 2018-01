Vraag naar uien vanuit Maleisië loopt goed

De afzet naar Maleisië liep dit seizoen 2017-’18 redelijk gelijk op met vorig seizoen, maar ondertussen zijn meer uien afgenomen.

Maleisië heeft tot en met week 1 ruim 37.000 ton uien geïmporteerd. Dat is 17.000 ton meer dan in seizoen 2016-’17, blijkt uit cijfers van het GroentenFruit Huis. In de eerste exportweek van het nieuwe jaar staat het land op de tweede plek, onder Senegal. Groot-Brittannië neemt met 1.021 ton uien na de feestdagen iets minder af dan de laatste weken van 2017.

Laatste boten naar Senegal

De laatste boten met uien zijn naar Senegal verscheept. De recentste exportcijfers tot en met week 1 laten zien dat in de eerste week van het nieuwe jaar 5.767 ton uien naar Senegal is gegaan. Senegal heeft ondertussen bekendgemaakt dat 28 januari 2018 de grens dichtgaat voor importuien, waardoor in januari de laatste uien in de haven van Dakar worden geleverd.

In totaal heeft Senegal dit seizoen tot en met week 1 ruim 156.605 ton uien afgenomen. Dat is bijna 20.000 ton meer dan in dezelfde periode vorig seizoen. Senegal is goed voor bijna een kwart (23%) van de totale uienexport.