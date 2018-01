‘Veldkeuring en nacontrole vaak gelijk’

Als een NAK-keurmeester virus constateert tijdens de veldkeuring, dan is de kans groot dat het pootgoed in de nacontrole in klasse worden verlaagd.

Dat meldde keuringsdienst NAK in Espel op een telersbijeenkomst.

De luizendruk was al vroeg in het seizoen hoog, zegt Jan Eggo Hommes, coördinator bij de NAK. “Meestal worden enkele tientallen hectares pootgoed tijdens de veldkeuring in klasse verlaagd op primair virus. Vorig jaar was dat 300 hectare.”

Ziekteverschijnselen pas na 20 dagen

Volgens Hommes duurt het twintig dagen voor een virusbesmetting via een luis zichtbaar wordt in het gewas. “Als je virusziek vindt, zit de besmetting al drie weken in het gewas. Luizen kunnen het virus overnemen van zo’n besmette plant en de virusbesmetting verspreiden.”

Hommes adviseert telers daarom om de luizentellingen van de NAK goed te volgen. “Begin op tijd met de luizenbestrijding en start zo vroeg mogelijk met selecteren om viruszieke planten te verwijderen.”