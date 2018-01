Veel meer suiker in Duitsland en Frankrijk

De suikerproductie in de belangrijke suikerproducerende landen Frankrijk en Duitsland is in het campagnejaar 2017/2018 explosief gestegen. In Duitsland kwam er 40% bij in 2016, in Frankrijk een kwart meer.

De Duitse suikerindustriefederatie WVZ spreekt in haar laatste prognose van een productie van 5,1 miljoen ton suiker. Dat is ten opzichte van het voorafgaande jaar een plus van ruim 40%. Daarmee produceert Duitsland een kwart van de EU-productie die naar verwachting uitkomt op 20,1 miljoen ton.

In 2016-‘17 produceerde Duitsland 3,6 miljoen ton. De verwachting is gebaseerd op een bietenopbrengst van 83,3 ton per hectare en een gemiddeld suikergehalte van 17,8%. Dat resulteerde in 32,1 miljoen ton bieten van een areaal van 386.000 hectare. In 2016-‘17 was het areaal 335.000 hectare.

Franse bietenoogst kwart meer dan vorig jaar

De suikerbietenoogst in Frankrijk is afgelopen seizoen uitgekomen op 42,6 miljoen ton, dat is 8 miljoen ton, ofwel bijna een kwart meer dan in 2016. Franse telers hebben, vooral op aandrang van de verwerkende industrie, het areaal fors vergroot om in te spelen op het wegvallen van de Europese quotaregeling. Uiteindelijk is het areaal volgens het ministerie van landbouw uitgekomen op 473.000 hectare, terwijl dat een jaar eerder nog 405.000 hectare was.

Daarnaast lag ook de opbrengst per hectare door gunstige weersomstandigheden met nagenoeg 90 ton ruim boven de 85,5 ton van het voorafgaande seizoen. Zowel de opbrengst per hectare als de totale productie was daarmee ook ongeveer een kwart hoger dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.