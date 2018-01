Uienexport naar Mali groeit

Mali neemt een groter deel van de uien af. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

Mali is dit seizoen opgeklommen naar plek 4 van grootste afnemers (tot en met week 49). Mali heeft dit seizoen 29.794 ton uien afgenomen tegenover 17.362 ton en 15.062 ton in de voorgaande twee seizoenen (tot en met week 49). Ook de Filipijnen klimt een plekje: van 10 naar 9. Hoewel de aantallen stukken minder zijn dan de koplopers, nemen de Filipijnen procentueel gezien veel meer af. De Filipijnen hebben bijna 6.000 ton uien meer ontvangen met 17.522 ton uien tot en met week 49 vergeleken met een jaar eerder. Dat is een groei van ruim 50%.

Indonesië en België zijn gedaald in de top 10 naar plaats 8 en 10. Ook Groot-Brittannië heeft minder uien afgenomen, maar staat nog steeds op plaats 3 met een volume van 42.404 ton. Senegal (130.472 ton) en Ivoorkust (76.536 ton) staan bovenaan de lijst.

Vraag naar uiten blijft groot

De vraag naar uien blijft groot. In totaal zijn 581.748 ton uien uitgevoerd tot en met week 49. De uitvoer uien is de afgelopen jaren flink gestegen. Vergeleken met vorig seizoen (tot en met week 49) is de totale uienexport 8% gestegen (seizoen 2016-’17: 536.282 ton). Twee seizoenen geleden in dezelfde periode werd 488.335 ton uitgevoerd. De export van uien is breed. Senegal is in de eerste helft van het exportseizoen kartrekker, maar andere landen groeien ook in de hoeveelheid uien die ze afnemen.