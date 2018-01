‘Suikerprijs daalt nog verder’

De suikerprijs gaat dit seizoen nog verder dalen. Dat komt omdat het overschot op de wereldmarkt groter uitvalt dan eerder gedacht, meldt het Australische marktbureau Green Pool. Dat zal vooral gevolgen hebben voor de bietenprijs van oogst 2018.

De suikerprijs op de termijnmarkt in Londen sloot woensdag 3 januari op $ 399,30 per ton. De verhouding tussen suikervoorraad en productie in de wereld is dit seizoen echter vergelijkbaar met dat van seizoen 2002/2003. In dat jaar zakte de prijs van witsuiker in Londen naar een dieptepunt van $ 173. In New York zakte de prijs van ruwe suiker toen naar 4,97 dollarcent per pound ($ 109 per ton). Afgelopen woensdag sloot het maartcontract in New York op 15,31 dollarcent per pound ($ 337 per ton). “Ondanks de sterke daling in 2017 staat de suikerprijs nog steeds zwak”, stellen de analisten van Green Pool. “Het suikeroverschot op de wereldmarkt is in vijftien jaar niet zo groot geweest.”

Groot suikeroverschot

De analisten verwachten dit seizoen 2017/2018 een productie van 193 miljoen ton suiker in de wereld. Het suikerverbruik schat Green Pool op 182 miljoen ton. Door het overschot groeit de voorraad aan het eind van dit seizoen naar 88 miljoen ton. Dat is genoeg om 48,4% van het jaarverbruik te overbruggen. Vorig seizoen was deze stocks-to-use-ratio 43,2%. Deze stocks-to-use-ratio is gelijk aan die van 2002/2003, toen de suikerprijs veel lager was dan nu. Daarom verwachten de Australische analisten een verdere daling van de suikerprijs. Grote voorraden drukken de prijs omdat ze tegenvallers in de oogst kunnen opvangen. Daarom wordt de stocks-to-use-ratio door de handel gezien als een belangrijk instrument om prijsbewegingen te voorspellen.

Green Pool stelt dat India en Thailand meer suiker produceren dan gewoonlijk. Daar is in de zomer van 2017 tijdens de moesson meer dan voldoende regen gevallen, waardoor het suikerriet goed heeft kunnen groeien. De EU produceert 23% meer bietsuiker door het einde van de quotering. “Het suikeroverschot van dit seizoen is groter dan de tekorten van de twee voorgaande seizoen samen”, concluderen de analisten.