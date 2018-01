Suikerpercentage zakt weer iets in bietencampagne

Het suikergehalte van de aangeleverde bieten in campagne 2017/‘18 is in de zeventiende week wederom iets gedaald naar 16,4%.

Het campagnegemiddelde komt op 16,8%. Vorig seizoen eindigde de campagne met 17% suiker. Dit blijkt uit de bietenstatistiek van verwerker Suiker Unie. Het hoogste suikergehalte komt in week 17 – de eerste week van 2018 – op naam van Texel met 17,2%. Deze teeltregio deelt een eerste plaats met het Groningse veen als het gaat om het hoogste campagnegemiddelde: 17,1%. Minste tarra uit De Peel Het tarrapercentage bleef nagenoeg gelijk rond de jaarwisseling, met 13,5%. Het gemiddelde over de campagne staat nu op 12,1%; vergeleken met vorig jaar (8,8%) erg hoog. De variatie is groot: van 8,6% in Salland/Twente tot 20,4% in Bommelerwaard/Betuwe. Over de hele campagne scoort Limburg-midden/De Peel het beste. Deze teeltregio levert met 7,9% verhoudingsgewijs de minste tarra aan de fabriek dit seizoen. De winbaarheid daalde van 90,9 naar 90,5 punten. Gemiddeld is de winbaarheid dit seizoen bijna 91 punten, net als in de vorige campagne.