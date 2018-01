Stormloop op graanquota Oekraïne

De importquota voor tarwe en mais uit Oekraïne zijn zwaar overvraagd. Er is enorm veel belangstelling voor omdat tarwe en mais in Oekraïne goedkoper zijn dan in de EU.

Doordat er geen invoerheffing geldt binnen die quota, kunnen importeurs daar veel geld aan verdienen. Maar de importquota zetten wel extra druk op de tarwe- en maisprijzen in de EU.

De twee tarwequota van gezamenlijk 1,035 miljoen ton tarwe zijn 37 keer overvraagd, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De twee maisquota van samen 1,125 miljoen ton zijn zelfs 57 keer overvraagd. De grote belangstelling is goed te verklaren, zegt een woordvoerder van de RVO. “Tarwe en mais zijn goedkoper in Oekraïne dan in de EU. De grivna in Oekraïne is goedkoop en de euro is juist duur ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat maakt het erg interessant om tarwe en mais uit Oekraïne te importeren in de EU tegen € 0 heffing.”

Importquota om Oekraïne te steunen

De importquota voor Oekraïne zijn drie jaar geleden ingesteld nadat Oekraïne de Russische afzetmarkt was kwijtgeraakt als gevolg van het conflict rondom De Krim. De EU wilde Oekraïne zo steunen.

In ruil kan de EU onder andere bewerkte landbouwproducten exporteren naar Oekraïne. Vanaf 1 januari dit jaar zijn er drie aanvullende importquota voor tarwe, mais en gerst bijgekomen.

Gerstquotum niet overvraagd

Er gelden ook importquota van totaal 615.000 ton gerst uit Oekraïne tegen € 0 heffing. Er is voor slechts 15.682 ton gerst op ingetekend. De geringe belangstelling voor het gerstquotum verbaast de RVO-woordvoerder niet. “Gerst is juist wel duurder in Oekraïne. Er is minder gerst geoogst en Oekraïne heeft een handelsakkoord met China voor de levering van gerst en mais. Daardoor is weinig gerst beschikbaar en dat heeft de prijs opgedreven.”

Normaal rekent de EU voor tarwe een importheffing van € 95 per ton. Voor ongeveer 2,4 miljoen ton tarwe gelden importquota uit diverse landen tegen een importheffing van € 12. De EU hanteert voor mais een variabele invoerheffing en geen vaste, omdat de EU veel mais importeert.