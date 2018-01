Senegal sluit 28 januari de poort voor uien

Senegal sluit 28 januari 2018 de grens voor importuien. Er is geen nieuw quotum afgegeven voor na de jaarwisseling.



William Nannes van JP Beemsterboer Food

Traders is verantwoordelijk voor de uien en

controleert de gang van zaken in de haven van

Vlissingen-Oost. - Foto: Peter Roek

Het quotum van 65.000 ton, dat loopt van 1 oktober tot 31 december, wordt gehanteerd. Om te voorkomen dat alsnog te veel uien op de kade worden gezet, is besloten om de grens eind januari te sluiten. Importeurs die het quotum nog niet volledig hebben benut, kunnen dit volmaken.

“De boot die wij deze week hebben geladen is voor Afrika en vaart nu eerst via Dakar”, zegt William Nannes, inkoper bij J.P. Beemsterboer Food Traders uit Warmenhuizen. “Dat is de laatste verscheping voor Senegal.”

Meestal sluit Senegal de poort in februari, maar er zijn dit seizoen al veel uien naartoe gegaan. Eigen oogst komt half februari. Tegen die tijd wil Senegal de markt leeg hebben.