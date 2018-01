Rusland produceert record aan suiker

Rusland produceert een record aan bietsuiker. Het Russische marktbureau Ikar verwacht een productie van 6,6 miljoen ton. Daarvan gaat zo’n 480.000 ton weg voor de export.

Wereldwijd wordt dit seizoen heel veel suiker geproduceerd. Daardoor zakte de suikerprijs in Rusland in november 2017 naar het laagste punt in acht jaar, stelt Ikar. In 2017 daalde de prijs van ruwe suiker met 23% op de termijnmarkt in New York, de grootste suikermarkt ter wereld.

Onafhankelijk van import

Ikar stelt dat Rusland nog meer suiker kan produceren. De huidige productie ligt op 5,5 ton per hectare. Dat is vier keer zo veel dan in 1996. Maar het is nog veel minder dan in landen met een vergelijkbaar klimaat, zoals Polen. Daar ligt de productie rond 10 ton suiker per hectare.

De stijging van de suikerproductie is onderdeel van het streven van president Poetin om Rusland in 2020 zo veel mogelijk onafhankelijk te maken van de import van voedsel. Bij tarwe is het beleid al geslaagd. Rusland is dit seizoen de grootste tarwe-exporteur ter wereld geworden.