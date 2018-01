Rusland drukt EU en VS van tarwemarkt

De hevige concurrentie van Rusland doet zich voelen op de wereldmarkt voor tarwe. Zowel de EU als de VS exporteren minder tarwe dan in het vorige seizoen.

De EU exporteerde van 1 juli tot en met 2 januari 10,6 miljoen ton tarwe. Dat is 20% minder dan in dezelfde periode vorig seizoen. Doordat meer tarwe in de EU blijft dan in het vorige seizoen, hoeft ook minder te worden geïmporteerd. Tot en met 2 januari is 1,5 miljoen ton tarwe aangevoerd in de Europese havens. Dat is 9% minder dan vorig seizoen. Terwijl de EU meer tarwe heeft geoogst dan vorig seizoen, waardoor meer tarwe beschikbaar is voor de export. Volgens de Europese Commissie kwam dit seizoen 141,5 miljoen ton tarwe van de akkers tegen 135,1 miljoen ton vorig seizoen.

Ook tarwe-export VS valt tegen

Ook in de VS valt de export tegen. De VS exporteerde dit seizoen tot nu toe 19,3 miljoen ton tarwe, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in het Weekbericht Granen. Dat is 7% minder dan in dezelfde periode vorig seizoen. Terwijl de dollarkoers lager staat, hetgeen de export eigenlijk zou moeten stimuleren, omdat tarwe op de wereldmarkt wordt afgerekend in Amerikaanse dollars.

Goedkope roebel helpt Russische tarwe-export

De tarwemarkt wordt echter gedomineerd door Rusland, dat een record van 86 miljoen ton tarwe heeft geoogst. Dat is 17% meer dan vorig jaar. Dankzij de goedkope roebel kan Rusland heel veel tarwe exporteren.