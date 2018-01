Polder Potato koopt inboedel failliet Flevostar

Het nieuwe aardappelhandelshuis Polder Potato wil het gat opvullen dat eind vorig jaar is ontstaan na het faillissement van Flevostar Potato.

Polder Potato heeft de machines, de voorraden en het klantenbestand gekocht van de curator die het faillissement van Flevostar afhandelt.

Het nieuwe bedrijf is gestart op de locatie in Dronten, waar voorheen Flevostar was gevestigd. Polder Potato koopt aardappelen en wast, sorteert en verpakt die vervolgens. Het bedrijf is een initiatief van Anton Riezebos en Corné Kodde.

Telers kunnen schade melden

Curator Hans Both van Warnink & Both Advocaten onderzoekt het faillissement van Flevostar Potato, dat 15 december werd uitgesproken door de rechtbank. “Het is nog te vroeg voor een eindoordeel.” Boeren zitten met partijen aardappelen die niet worden afgenomen door Flevostar. Telers die menen schade te hebben geleden, kunnen zich bij de curator melden. “Of boeren schade vergoed krijgen, hangt af van de vraag of ik als curator een schuldige kan aanwijzen.”