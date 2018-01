Peentelers moeten extra alert zijn op kwaliteit

Peentelers moeten goed op de kwaliteit van het product letten. Dat zeggen Robert Schilder van veredelaar Bejo Zaden en Mees de Lorm van agrarisch bemiddelaar Agro-Impex.

“De kwaliteit van bewaarpeen valt niet mee”, weet De Lorm. “Telers overschatten hun product nogal eens, merken wij. Door het natte weer spelen zaken als sclerotinia, puntrot en phytophthora een grotere rol. Dat zie je niet direct als de peen in een kist in de koeling staat. Het beste kunnen ze een monster laten proefspoelen om de kwaliteit goed in te kunnen schatten.“

Dat laatste adviseert peenexpert Schilder ook. “Een natte herfst geeft nooit de beste bewaarpeen”, schetst hij. “Het is nu redelijk. Maar telers moeten dat, gezien de oogstomstandigheden, goed in de gaten houden.”

Nieuwe afzetmarkten voor peen

Het peenareaal daalt en de markt biedt uitdagingen, vertelt Schilder. “Duitse en Belgische supermarkten varen steeds meer de ‘eigen peen eerst’-koers. En dat zijn de grootste afzetmarkten voor Nederland. Nieuwe bestemmingen worden echter gezocht en gevonden. Zo verschepen verschillende exporteurs vrachten naar Afrikaanse bestemmingen. En die betalen net zo goed als Europese.”