Overaanbod duwt suikerprijs verder omlaag

De suikerprijs op de termijnmarkt in Londen kelderde deze week met $ 20 per ton (-3,6%). Het eerstaflopende suikercontract (maart 2018) sloot donderdag op $ 376,90 per ton witsuiker.

De suikerprijs is $ 162 lager dan een jaar eerder. Daarmee staat de suikerprijs weer bijna op het niveau van half december. Toen noteerde Londen de laagste suikerprijzen in maanden.

De suikerprijs staat deze week onder druk omdat ook Thailand veel suiker gaat oogsten, net als de EU en India. De suikerraad van het Thaise ministerie van industrie maakte deze week bekend dat het een oogst verwacht van 107 miljoen tot 110 miljoen ton suikerriet. Vorig jaar oogstten de telers 93 miljoen ton. Als de prognose van de suikerraad uitkomt, betekent dat een nieuw record voor de Thaise suikerproductie. Thailand is de tweede suikerexporteur ter wereld, na Brazilië.

Het Franse marktbureau Agritel schat dat Thailand daar bijna 12 miljoen ton suiker van kan maken. Het land heeft zelf 2,7 miljoen ton suiker nodig. De rest wordt geëxporteerd.

EU produceert 20% meer suiker

Ook voor India verwachten analisten een grote suikerproductie die het record van drie jaar geleden gaat benaderen. De EU gaat ruim 20% meer suiker produceren, nadat de quotering daar eind september is opgeheven.

De grote suikerproductie in de wereld drukt overal de prijzen. De Europese Commissie rapporteerde in december dat de gemiddelde suikerprijs in de EU in oktober € 420 per ton bedroeg. In augustus werd nog € 501 betaald per ton voedingssuiker. Dat betekent een forse daling van 16% in twee maanden. Goedkope suiker betekent dat de producenten in de EU minder voor de bieten gaan betalen.