Online onderzoek: waarom komen mengteelten amper voor?

Om te achterhalen waarom mengteelten nauwelijks voorkomen en welke kansen er wellicht liggen, wordt een Europees online onderzoek gehouden vanuit het project Remix.

Dit meldt biologisch netwerk Biokennis, dat motiveert: “Mengteelten leiden tot een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een efficiënter gebruik van water en meststoffen. Daarnaast ontstaat er een grotere weerbaarheid van de planten bij sterk wisselende klimaatomstandigheden.”

Het project Remix ging in november 2017 van start in tien EU-lidstaten. Ook in Nederland zijn er ketenpartijen, boeren en onderzoekers bij betrokken. Bij de startbijeenkomst bleek dat mengteelten nauwelijks worden toegepast.

Mening van boeren

Met de enquête wordt onderzocht hoe in de boerenpraktijk tegen mengteelten wordt aangekeken. Hiermee hopen de onderzoekers een beter beeld te krijgen van hoe deze teeltmethoden in de praktijk kunnen worden gebracht en wat de struikelblokken zijn.

Edwin Nuijten, projectleider bij het Louis Bolk Instituut, geeft aan dat vooral Nederlandse akkerbouwers baat kunnen hebben bij mengteelten. “We kiezen de combinaties van gewassen samen met telers en andere ketenpartijen”, zegt Nuijten. “Een combinatie zoals veldboon en tarwe is bekend. Maar ook een nieuw gewas als lupine kan worden gecombineerd met tarwe. Ook droge erwt met gerst kan interessant zijn.”

Resultaten dit jaar gepubliceerd

Gemengde en veehouderijbedrijven zijn ook potentiële kandidaten voor de mengteelt. Zij kunnen het geoogste product ook als veevoer inzetten. Zowel akkerbouwers als veetelers worden uitgenodigd om de vragenlijst invullen. De resultaten worden in 2018 gepubliceerd.