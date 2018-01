Nordzucker is pessimistisch over suikermarkt in 2018-‘19

Het bietenconcern zag de omzet dalen, maar het resultaat steeg nog wel.

Nordzucker is pessimistisch over het op 1 maart beginnende nieuwe boekjaar 2018-‘19. In het nog lopende vierde kwartaal van het huidige boekjaar kreeg het Duitse bietenconcern te maken met druk op de suikerprijzen en verslechterende marktomstandigheden. Dat zal niet zonder gevolgen blijven voor de resultaatontwikkeling. De negatieve trend zal zich voortzetten in het komende boekjaar.

Een en ander blijkt uit de maandag gepresenteerde cijfers over de eerste 9 maanden.

Kleinere afzetvolumes

Nordzucker is ook actief in Scandinavië, Polen en het Balticum. Het bietenconcern zag in de eerste 9 maanden de omzet dalen, maar het resultaat steeg nog wel. De omzet zakte met € 21 miljoen naar € 1,284 miljard, primair als gevolg van kleinere afzetvolumes in het bio-ethanolsegment. Het resultaat nam daarentegen met € 61,8 miljoen toe naar € 143,5 miljoen, hoofdzakelijk dankzij het al geruime tijd draaiende kostenbesparingsprogramma en de nog lopende lange contracten met de afnemers en leveranciers.

Einde suikerquotering

De verslechtering van de marktomstandigheden schrijft Nordzucker toe aan de beëindiging van de Europese suikerquotering per 1 oktober vorig jaar. Dat heeft meteen al geleid tot aanzienlijk lagere suikerprijzen, aldus Nordzucker. CEO Hartwig Fuchs is er echter van overtuigd dat het concern de nieuwe situatie financieel aan kan. Eventuele consolideringskansen in de markt zal Nordzucker ook zeker benutten, belooft Fuchs.