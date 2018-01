Nog extreem veel bieten in de grond

Akkerbouwers moeten nog bijna 2.000 hectare bieten rooien.

Meestal zit rond de jaarwisseling niet meer dan een paar 100 hectare bieten in de grond, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suiker Unie.

“Vanaf de eerste dag van de bietencampagne is het al nat weer. Veel telers hebben zo lang mogelijk met rooien gewacht in de hoop op droger weer. Het wordt steeds lastiger om de laatste bieten te rooien”, zegt Sikken. “Ik verwacht dat niet alles kan worden gerooid, vooral op zeer natte percelen. Hoeveel in de grond blijft zitten is niet te voorspellen. Dat hangt af of er nog een droge periode komt. De campagne duurt dit jaar naar verwachting tot 8 februari.”

Vorst verwacht; dek bietenhoop af

Sikken raadt telers aan bietenhopen af te dekken. “Er wordt vorst verwacht volgende week. Dat kan ook schade veroorzaken aan bieten die nog in de grond zitten. Maar Suiker Unie is vooralsnog niet van plan een vorstschaderegeling in te stellen, zoals voor oogst 2016. Toen kwam de vorst onverwacht al vroeg tijdens de campagne. Dat is nu niet het geval.”

Hoogste percentage tarra sinds 2011

Het slechte weer heeft invloed op de hoeveelheid grond die mee gaat naar de fabriek. Gemiddeld ligt de tarra deze campagne tot nu toe op 12,0%. Dat is het hoogste sinds 2011, toen de tarra gemiddeld op 15,4% uitkwam. De laatste jaren ligt de tarra tussen 8,8% (oogst 2014) en 11,2 % (oogst 2015). Telers betalen € 12,70 per 1.000 kilo aan tarra. Dat dekt voor een groot deel de kosten die Suiker Unie moet maken voor transport, opslag en afvoer van de tarra.