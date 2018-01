Nog 170 hectare bieten te rooien in stabiele campagne

Met een licht gedaald suikergehalte en een iets hoger tarrapercentage is de bietenkwaliteit in deze campagne nog altijd te bestempelen als vrij stabiel.

Het suikergehalte was afgelopen week 16,2% en de tarra 14%. Dat meldt verwerker Suiker Unie. Het invertgetal lag op 3,7. Het campagnegemiddelde is 16,7% suiker, waarbij Texel met 17,1% koploper is, en 12,3% tarra. De winbaarheid pakte in week 19 iets lager uit dan de week ervoor, met 90,6 punten. Het campagnegemiddelde staat op 90,8 punten.

Op 22 januari stond nog 170 hectare suikerbieten in de grond, de meeste in de Noordoostpolder. De teeltgebieden Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwse Eilanden, Oost- en Zuid-Flevoland, Noordelijk dal/veen, Gelderland en Limburg zijn klaar met bietenoogst 2017-‘18.

Bieten koel bewaren is aandachtspunt

Aangezien de campagne nog ruim twee weken duurt, liggen er nog bijna 1 miljoen ton bieten op voorraad bij de telers. Koel bewaren – onder de 8 graden bij voorkeur – is dezer dagen een aandachtspunt, ventileren is zonodig een uitkomst.

De fabrieken laten de laatste weken mooie verwerkingscijfers zien, geeft Suiker Unie aan: 28.000 à 29.000 ton bieten per fabriek per dag.

Bietenzaad voor het nieuwe seizoen is vanaf donderdag 25 januari na te bestellen.