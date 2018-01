Nieuwe Duitse regering wil glyfosaat snel uitfaseren

De inzet van glyfosaat moet in Duitsland ‘duidelijk worden beperkt’ en het middel dient vervolgens ‘zo snel mogelijk’ helemaal niet meer te worden gebruikt.

Daarover zijn CDU/CSU en SPD het eens geworden bij het vooroverleg over de vorming van een nieuwe zogenoemde grote coalitie. De gedoodverfde politieke partners voor een nieuwe regering in Berlijn mikken daarbij op de opstelling van een systematische strategie om de reductie in de praktijk te brengen. Tevens komt er in samenwerking met de agrarische sector een ‘akkerbouwstrategie’. Daarvoor komt ook geld beschikbaar, zo blijkt uit het principe-akkoord. Dit zal volgens plan de basis vormen voor de uiteindelijke formatie.

€ 1,5 miljard extra voor landbouw

Het akkoord voorziet verder in € 1,5 miljard extra voor de landbouw en het plattelandsontwikkelingsbeleid. Het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de EU moet verder worden ontwikkeld. Verder zijn de partners het erover eens dat er een door de staat gegarandeerd welzijnslabel voor dierlijke voedingsmiddelen moet komen.