NAK houdt pootgoedtarieven al zes jaar gelijk

De keuringsdienst NAK houdt de tarieven voor pootgoedtelers dit jaar gelijk. De tarieven zijn sinds 2013 gelijk gebleven.

De tarieven voor zaaizaad stijgen 1,5%. Bij de pootgoedkeuring zijn nog efficiëntieslagen te maken, verklaart directeur Eric Casteleijn. “Dan dalen de kosten, waardoor de tarieven gelijk kunnen blijven.”

Teler moet bezorgbak plaatsen

Eén van de besparingen is dat telers een bezorgbak op hun erf of bij de weg moeten plaatsen. Dan is de koerier minder tijd kwijt met het bezorgen van de certificaten, zei Casteleijn maandagavond 15 januari in Espel op de eerste telersvergadering van dit seizoen. “De NAK levert per seizoen 30.000 pakketten certificaten af. Soms moet de koerier lang zoeken naar de plek waar hij de certificaten kan afgeven. Een bezorgbak bespaart tijd en kosten.”

Digitalisering geeft inzicht in kosten

Daarnaast heeft de NAK een nieuwe spoelmachine voor aardappelmoeheid in gebruik genomen. En de keuringsdienst investeerde in digitalisering van de werkprocessen. Vanaf 1 februari is een nieuw klantportaal beschikbaar. Dan krijgen telers meer inzage in de kosten van hun aanvragen. Dat drukt volgens Casteleijn de tarieven voor aardappelmoeheid gemiddeld met 5%.

NAK boekte winst

De NAK haalde over 2017 een winst van € 85.000. De keuringsdienst had een tekort van € 13.000 begroot. Casteleijn: “Ons eigen vermogen eind 2017 bedraagt € 12,5 miljoen. De solvabiliteit is een solide 60%. Voor 2018 begroten we een verlies van € 261.000. Gezien de solvabiliteit kan de NAK dat gemakkelijk opvangen. We gaan in 2018 meer afschrijven op nieuwe IT-technologie. En de personeelskosten lopen op door loonsverhogingen en door het invullen van openstaande vacatures.”

De brexit gaat geen grote gevolgen hebben voor de NAK, verwacht Casteleijn. “Wellicht dat we wat meer importkeuringen gaan doen als het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. In het VK geregistreerde rassen kunnen hier voor herregistratie worden aangeboden.”