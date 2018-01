‘Mestbeleid en GLB raken akkerbouw in 2018’

De invulling van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) vanaf 2020 en de uitwerking van het mestbeleid zijn voor de akkerbouwsector de belangrijkste zaken voor 2018.

Vooral de strenge aanvoernormen van fosfaat baren de belangenbehartigers LTO en NAV zorgen.

Landbouwminister Carola Schouten stuurde eind vorig jaar het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn (2018 t/m 2021) naar de Tweede Kamer. Voorzitter van LTO-Akkerbouw Jaap van Wenum vindt dat de overheid een beloningssysteem had moeten opnemen in het mestbeleid. “Nu draait het alleen om het opsporen van fraude, wat ook door moet gaan. Maar LTO vindt een beloningssysteem in het mestbeleid ook nodig. Dat stimuleert gewastelers om milieuvriendelijk te werken.”

Equivalente maatregelen uitbouwen

Van Wenum vindt dat de equivalente maatregelen moeten worden uitgebouwd. “Als een teler hoge gewasopbrengsten realiseert, moet hij ook meer mineralen kunnen aanvoeren. Zo’n balansmethode voorkomt dat de bodem verschraalt. Ook bij de teelt van vanggewassen zouden hogere aanvoernormen moeten gelden. Vooral in het zuidoostelijk zandgebied hebben telers behoefte aan een mestbeleid dat hen zicht geeft op een toekomst voor hun bedrijven. Dat helpt ook om mestfraude tegen te gaan. Goede landbouwpraktijken zijn daar niet mogelijk met dit actieprogramma. Maar telers moeten zelf ook zorgen voor voldoende rustgewassen in hun bouwplannen.”

Jaap van Wenum - Foto: Koos Groenewold

LTO wil graag onderzoek laten doen naar zo’n invulling van het mestbeleid. Van Wenum: “Daarom moet de overheid het eindelijk mogelijk maken dat de Brancheorganisatie Akkerbouw heffingen kan innen voor het onderzoeksprogramma.”

Puntensysteem voor vergroening

Wat betreft het nieuwe EU-landbouwbeleid vanaf 2020 vindt Van Wenum dat het budget op peil moet blijven. “Daarnaast willen wij een puntensysteem voor de vergroening. Telers krijgen dan punten als ze bepaalde maatregelen nemen om de biodiversiteit te verbeteren en de klimaatdoelen te realiseren. Bijvoorbeeld met rust- en vanggewassen in het bouwplan of het gebruik van bodemverbeterende meststoffen in plaats van kunstmest.”

NAV wil hogere aanvoernormen fosfaat

Ook Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), noemt het landbouwbeleid en het mestbeleid de belangrijkste actiepunten voor 2018. “De NAV hecht aan een gelijk speelveld in Europa. We zijn dan ook tegen een te ver gaande renationalisatie van het landbouwbeleid. Ook zou Brussel de overgang van een chemische naar een groene gewasbescherming gemakkelijker moeten maken. Verder moet Brussel de positie van de teler in de keten versterken. Dat kan door het voorbeeld van Frankrijk te volgen waar producten niet onder de kostprijs verhandeld mogen worden.”

Teun de Jong - Foto: Marten Sandburg

De Jong vindt dat de wensen van de NAV voor het mestbeleid onvoldoende zijn gehoord. “Door de lage aanvoernormen voor fosfaat kunnen telers te weinig organische stof aanvoeren. Die normen moeten omhoog. Dat maakt evenwichtsbemesting mogelijk en verbetert de bodemgezondheid.”