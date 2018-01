Luzerne belangrijke waardplant voor trips

Luzerne is een belangrijke waardplant voor trips. Ook voor akkerranden en groenbemesters is het oppassen geblazen. Die boodschap bracht Johan Bierma van Cebeco Agrochemie woensdagochtend op de themadag uien van landbouwbeurs LNCN.

Trips was een enorm probleem in de uienteelt van 2017. Vooral in Zeeland is menig perceel erdoor beschadigd. Veel Flevolandse telers hebben geluk gehad met tijdige regen, een goede natuurlijke tripsbestrijder. Cebeco Agrochemie zoekt met IPM Impact, gespecialiseerd in de bestrijding met natuurlijke vijanden, naar een plan van aanpak voor geïntegreerde tripsbescherming.

De plaag voorkomen kan niet, maar trips beheersbaar maken wel. Dat zit ’m vooral in de verstoring van de opbouw van populaties, blijkt uit Bierma’s verhaal.

‘Herken de nuttige vijanden en spaar die’

Trips overwinteren in waardplanten en daarop moeten telers dus alert zijn. Luzerne leent zich hiervoor erg goed, weet Bierma. Maar ook groenbemesters en akkerranden. “Akkerranden zijn goed voor zowel trips als voor de natuurlijke vijanden van trips. Maar als die rand langs een uienperceel staat dan gaan de trips wel de uien in, maar blijven de natuurlijke vijanden lekker in de akkerrand zitten.”

Natuurlijke vijanden kunnen een positieve bijdrage leveren, benadrukt Bierma, zoals een roofmijt die poppen beschadigt. “Herken de nuttige vijanden en spaar die. Zorg voor planten waarmee die nuttige vijanden populaties opbouwen. Dat is een mooie basis voor een bestrijdingsstrategie.”

Een akkerrand is zowel goed voor natuurlijke vijanden van trips als voor trips. - Foto: Peter Roek

Toegelaten middelen

Er zijn enkele middelen toegelaten: Flipper, Tracer, Movento en Pyretroïde. Movento en Tracer zijn het meest effectief tegen trips. Het voordeel van Flipper is dat het middel selectief is en de natuurlijke vijanden in stand houdt. Het nadeel van Movento is dat het groeizaam weer nodig heeft voor een goede werking.

Met voorspellingsmodellen is het risico op bijvoorbeeld de eerste vlucht van trips waar te nemen, zodat helder is wanneer moet worden bestreden. “En controleer ook het gewas goed. Neem zo nodig een leesbril mee en kijk goed tussen de bladeren of zich trips hebben genesteld.”

De partijen doen dit jaar verder onderzoek om meer te weten te komen over trips.