Laatste loodjes in bietenoogst vallen niet tegen

Het suikergehalte houdt stand op 16,2% en de tarra daalt zelfs richting het einde van de suikerbietencampagne naar 13,9%. Dat blijkt uit de gegevens van verwerker Suiker Unie na de 20ste campagneweek van seizoen 2017-‘18.

Texel blijft het best scoren op suikerpercentage (17,3% in week 20 en 17% over het geheel). De tarrapercentages blijven enorm variëren; van 8,9% in de teeltregio Limburg midden/De Peel tot 21,7% in Noord-Holland midden. De winbaarheid van de oogst is stabiel met 90,6 punten in week 20 en 90,8 punten over de hele campagne.

Nog 0,2% van het Nederlandse bietenareaal moest eind vorige week worden gerooid. Dat is een halvering ten opzichte van de voorgaande week. Het hoogste percentage vaststaande bieten staan in de Noordoostpolder. De bietencampagne wordt in Dinteloord op woensdag 7 februari en in Groningen op zaterdag 10 februari afgerond.

Eind januari 2018 en de bietenoogst is in volle gang in het Friese Sint Nicolaasga. Loonbedrijf Vos rooit tot diep in de nacht om alle bieten eruit te krijgen. - Foto's: Sytze Bakker

‘De gewenste betere tijd om te rooien kwam maar niet, dus moet je een keer een beslissing nemen’

De tonnen zijn erg goed, ‘we gaan door de 100 ton heen’, maar over het suikergehalte maakt Theo Vos van Loonbedrijf Vos uit Bant (Noordoostpolder, Flevoland) zich wel enige zorgen. Na kou kwam warmte en werd het gewas weer groen. Dinsdag rooide hij tot in de nachtelijke uren de 8,5 hectare suikerbieten die hij door akkerbouwer Richard Jellesma in het Friese Sint Nicolaasga liet telen. “De gewenste betere tijd om te rooien kwam maar niet, dus moet je een keer een beslissing nemen. Het rooide boven verwachting; op een paar natte plekken na ging het goed.”

Het rooien van suikerbieten gaat op de laatste dag van januari boven verwachting op deze Friese zandgrond. Loonwerker Theo Vos uit Bant maakt lange dagen om de laatste hectares voor het einde van de bietencampagne uit de grond te krijgen.

Vos heeft nog 12 hectare suikerbieten op het programma staan. Volgende week gaat hij vlak onder Rutten aan de slag. “Die teler rooit bewust laat, omdat dit beter past bij de lelieteelt. Maar nu die oogst door de nattigheid ook laat was, loopt alles uit.”

“We zijn ook nog wortelen aan het rooien. Ook heel laat. Uitstel moet geen afstel worden. Begin volgende week lijkt het weer beter rooiweer. En daarna is er hopelijk even rust, wat normaal is voor de tijd van het jaar.”