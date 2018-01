LNCN wil ook landelijke uiennotering

De landbouwbeurs LNCN in Emmeloord wil een landelijke uiennotering. Dat zei voorzitter Mark Brantjes woensdag op de themadag uien in De Meerpaal in Dronten.

Hiermee kunnen de uien de aardappelen achterna gaan. Daarvoor is het onlangs, na jarenlang gesteggel tussen beurs Goes en Emmeloord, toch gekomen tot de oprichting van PotatoNL, een gezamenlijke aardappelnotering. Dat is transparanter en die motivatie voert Brantjes ook voor de uien aan. “We willen dit al jaren, maar krijgen de collega-noteerders nog niet mee”, legt Brantjes uit. “De handel is minder dynamisch dan vroeger, omdat tegenwoordig een minder groot percentage vrij wordt verhandeld. Dat leidt ertoe dat er bij de beursnotering ook minder transacties worden gemeld.”

Grotere informatiestroom

Als het komt tot één notering, dan is er een grotere informatiestroom, zegt Brantjes. “Je kunt uit een grotere vijver vissen. Op basis daarvan kunnen we twee keer per week een landelijke notering vaststellen. Dat verschil tussen Noord en Zuid is met de huidige logistiek immers ook geen bezwaar meer. Ook dat is tegenwoordig een landelijk verhaal.”

Brantjes maakt duidelijk dat hij hoopt dat het lukt om met de uiennotering de samenwerking in de aardappelnotering achterna te gaan.