Handel in quinoa groeit hard

Nederland verhandelt steeds meer quinoa (gierstmelde).

De import steeg in 4 jaar met 244% en de export met 150%. Twee derde van de geïmporteerde quinoa wordt weer verkocht aan andere landen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

5,5 miljoen kilo quinoa

Nederland importeerde in 2016 een record van ongeveer 5,5 miljoen kilo quinoa. Dat was in 2012 nog 1,6 miljoen kilo. De export van quinoa groeide van 1,4 miljoen kilo in 2012 naar 3,5 miljoen kilo in 2016. In het eerste halfjaar van 2017 lag, zowel de import als de export, op 2,1 miljoen kilo.

Nederland grootste exporteur

Volgens het CBS speelt Nederland een belangrijke rol op de Europese quinoamarkt. Nederland is de tweede importeur in de EU na Frankrijk (6,3 miljoen kilo), maar nog voor Duitsland (5,2 miljoen kilo). Nederland is wel verreweg de grootste exporteur in de EU, na Frankrijk (1,5 miljoen kilo) en Duitsland (1,3 miljoen kilo).

In 2016 was meer dan 2 miljoen kilo geïmporteerde quinoa bestemd voor consumptie in eigen land.

Veel afkomstig uit Zuid-Amerika

Bijna 90% van de quinoa komt uit Zuid-Amerika. Ruim 63% van de geïmporteerde quinoa wordt weer uitgevoerd. De rest wordt in Nederland geconsumeerd. In 2016 was meer dan 2 miljoen kilo geïmporteerde quinoa bestemd voor consumptie in eigen land. Dat was in 2012 nog maar 267.000 kilo.

20 Nederlandse telers

Volgens het CBS wordt op ongeveer 20 bedrijven in Nederland quinoa geteeld. Het totale areaal is nog geen 100 hectare. In België doet het instituut ILVO onderzoek naar quinoa. De opbrengsten variëren sterk van 500 tot 4.500 kilo per hectare. De vraag naar quinoa groeit volgens het ILVO snel in Europa. Daarom doet het ILVO onderzoek naar rassen die geschikt zijn voor de teelt in België en Nederland.