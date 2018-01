Groeiende export van bevroren aardappelproducten

Nederland exporteerde in 2017 voor € 1,6 miljard aan bevroren aardappelproducten.

Met een import van € 251 miljoen klimt de handelsbalans naar positieve € 1,4 miljard. Dat blijkt uit het rapport De Nederlandse Landbouwexport 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research.

Uitbreiding van de productiecapaciteit

De uitvoer van bevroren aardappelproducten groeit jaar op jaar in navolging van de groeiende productie. Na België is Nederland de grootste producent van diepgevroren aardappelen in Europa. De aardappelverwerkende industriën in Nederland en België hebben fors geïnvesteerd in modernisering en uitbreiding van de productiecapaciteit.

Fritesverwerking bij Aviko. Nederland is na België de grootste producent van diepgevroren aardappelproducten. - Foto: Jan Willem Schouten

Het Verenigd Koninkrijk is met pakweg € 330 miljoen de grootste klant van Nederlandse frites, maar ook van producten als aardappelkroketjes, -bolletjes, -schijfjes, wedges, pommes duchesse en rösti.

Export naar Duitsland

Ook Duitsland is een belangrijke afnemer. Hier ging in 2017 voor € 240 miljoen aan bevroren aardappelproducten naar toe. Sinds 2010 is de exportwaarde naar de oosterburen meer dan verdubbeld. Duitsland koopt echter ook steeds meer bevroren aardappelproducten uit België. Dat leidt vooral tot prijsconcurrentie.

Het grootste deel van de Nederlandse bevroren aardappelproducten blijft in Europa, blijkt uit het rapport.