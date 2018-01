Gemiddelde weekexport uien op 28.382 ton

De gemiddelde weekexport van uien ligt in de eerste helft van exportseizoen 2017-’18 op 28.382 ton.

De gemiddelde weekexport lag in de eerste helft van vorig seizoen op ruim 23.000 ton.

De magische grens voor de weekexport lag voorgaande seizoenen op 25.000 ton. Van die hoeveelheid kijkt niemand meer op. De nieuwe standaard staat op 30.000 ton uien per week die het land verlaten.

50% naar Afrika

De afzet naar Afrikaanse landen is de afgelopen jaren explosief gestegen. Ruim de helft van alle uien worden op het Afrikaanse continent afgezet in de eerste helft van het exportseizoen.

Senegal trekt de kar

Een totaal van 652.778 ton uien zijn dit seizoen al geëxporteerd. Dat is 74.311 ton meer dan in dezelfde periode vorig jaar (t/m week 51). Senegal trekt de kar met 149.109 ton uien gevolgd door Ivoorkust (83.927 ton) en Groot-Brittannië (47.970 ton). Hoewel Groot-Brittannie bijna 14.000 ton minder uien heeft afgenomen staat het nog steeds op een derde plek van belangrijkste importeurs. Mede door mindere goede oogst in eigen land zorgt ervoor dat telers in Groot-Brittannië zelf makkelijker eigen product verkopen.