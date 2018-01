Flevo Onions betaalt € 7,26 in korte bewaarpool

Uienpool Flevo Onions heeft in de korte bewaarpool van 2017 € 7,26 per 100 kilo gerealiseerd. De pool loopt vanaf droog uit de schuur tot en met week 52.

“Normaal loopt deze pool tot en met week 48, maar vanwege de late oogst hebben we de pool verlengd”, vertelt Remko Wilms, inkoper bij Waterman Onions. De prijs is lager dan in de voorgaande jaren, weet hij. “Maar dat is de markt natuurlijk ook. Het is net kostendekkend of net niet.”

Euro boven gemiddelde beursnotering

Hij verwacht positieve reacties van uientelers. “De gemiddelde beursnotering over die periode is € 6,30. Daar zitten we dus een euro boven. Wij zijn heel tevreden dat we deze prijs kunnen realiseren. Het betekent dat we het beste uit de markt hebben gehaald.”

De pooluien konden vanwege de goede kwaliteit veelal naar Aziatische bestemmingen en daar hing een beter prijskaartje aan. “De pooluien hadden vaak een mooie kleur. We motiveren pooltelers ook wel om een goede kwaliteit te leveren. Op tijd rooien, goed drogen. Dat resulteert in meer afzetmogelijkheden voor de ui.”

Goed op kiemrust letten

De lange bewaarpool loopt tot mei of juni. “Ik verwacht niet dat het lang doorloopt dit jaar. Gezien de kwaliteit in de bewaring, verwacht ik dat we dit seizoen sneller naar plantuien verlangen dan normaal. Telers moeten echt goed op zaken als kiemrust letten.”