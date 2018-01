FarmFrites verlaagt af land-contractprijs met € 1,25

FarmFrites verlaagt de vaste contractprijzen voor af land-aardappelen voor komend seizoen, oogst 2018.

De af land-prijzen zakken gemiddeld met € 1,25 per 100 kilo. Aardappelen uit de schuur gaan voor oogst 2018 iets minder hard omlaag, met € 0,75 per 100 kilo.

Pootgoedprijzen ook omlaag

Ook het pootgoed zet een stap omlaag in de prijs. “We zakken met de pootgoedprijzen op basis van vraag en aanbod. Een jaar geleden was er schaarste, waardoor pootgoedprijzen stegen. Dit jaar corrigeren we een stuk terug”, zegt Leon Boer, directeur potato procurement bij FarmFrites uit Oudenhoorn. Verder blijven de prijssystemen voor komend seizoen gelijk.

FarmFrites bindt al jaren telers aan zich, voor een langere periode. Klanten van FarmFrites willen op langere termijn stabiliteit, waardoor ook voor oogst 2018 weer wordt ingezet op meerjarencontracten. Telers die een tweejarig of driejarig contract afsluiten, ontvangen een premie van respectievelijk € 0,35 en € 0,75 per 100 kilo over de gehele prijsstaffel. Daarmee blijft de teler bij een driejarig contract gelijk aan het vasteprijscontract van vorig jaar (oogst 2017).

Bewaarkwaliteit niet goed

De aardappelen van afgelopen oogstseizoen bewaren minder goed. Leon Boer legt uit. “Vanaf november werd de mindere bewaarkwaliteit goed zichtbaar. Er wordt aan gewerkt, zodat de problemen niet groter worden door aardappelen extra te wassen en uit te lezen. Telers moeten daarvoor extra kosten ten opzichte van de huidige dagprijzen goed doorrekenen en bekijken of ze willen leveren. We hebben het redelijk onder controle, maar verrassingen blijven hier en daar opduiken.”