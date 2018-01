Export pootaardappelen zakt terug

De export van pootaardappelen loopt achter op die van voorgaande jaren. De export in de eerste helft van het seizoen is de kleinste in zes jaar. Er zijn ook flinke verschuivingen te zien ten opzichte van vorig seizoen.

Volgens de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) exporteerde Nederland tot en met 31 december 344.716 ton pootaardappelen van oogst 2017. Dat is 5,2% minder dan in de eerste helft van vorig seizoen. Het is de kleinste hoeveelheid sinds oogst 2011, toen tot de jaarwisseling 325.545 ton pootgoed aan buitenlandse afnemers is verkocht. De pootaardappelen hebben voor een deel andere bestemmingen gekregen. De andere lidstaten in de EU en landen in Azië kochten minder Nederlands pootgoed. De export naar Afrika zit in de lift.

Minder export binnen EU

De export binnen de EU bedraagt 70.001 ton. Dat is 20% minder dan vorig seizoen. Vooral België (-76%), Frankrijk (-62%) en Italië (-30%) hebben dit seizoen minder belangstelling voor Nederlands pootgoed. De export binnen Europa naar niet EU-lidstaten neemt echter wel toe met 7% naar 6.877 ton. Zuid- en Midden-Amerika kochten tot nu toe 15.785 ton pootgoed. Dat is 3% minder dan dezelfde periode vorig seizoen.

Ook Azië toont minder interesse voor Nederlandse pootaardappelen. De export naar Aziatische landen zakte met 16% naar 88.119 ton. Libanon (-48%), Syrië (-38%) en Saoedi-Arabië (-32%) kochten minder pootgoed. Irak kocht echter meer (+45%).

Afrika neemt meer af

De export naar Noord-Afrika draait wel beter dan vorig seizoen. Algerije is in de eerste helft van het afzetseizoen de grootste afnemer van pootgoed. Het land kocht 75.011 ton. Dat is 45% meer dan vorig seizoen. De export naar Libië verdrievoudigde naar 9.639 ton. Ook Soedan kocht meer pootgoed (+67%). De export naar Egypte zakte in met 28% naar 40.128 ton. Die naar Tunesië daalde met 35% naar 4.310 ton.