Export bloembollen groeit door in gunstige markt

De exportwaarde van bloembollen is in 2017 met 4% gegroeid ten opzichte van 2016, naar € 1,24 miljard.

Hiermee zet de export de al jarenlang stijgende trend voort. Dat blijkt uit het rapport De Nederlandse Landbouwexport 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research.

Hoewel Duitsland met een waarde van zo’n € 220 miljoen de belangrijkste afnemer blijft van Nederlandse bloembollen, daalde dit aandeel in de periode 2012 en 2017 van 20 naar 18%. Bij andere agrarische producten is het belang van Duitsland meestal groter. Door de grote geografische spreiding van de Nederlandse export over veel landen, wereldwijd, heeft de branche een goed mechanisme om tegenvallende marktontwikkelingen of mogelijke incidenten op individuele markten het hoofd te bieden.

VS

De Verenigde Staten staat op de tweede plaats met 11%, een aandeel dat flink is gegroeid, China komt derde en pluste naar 7%. De groei van export naar België valt op: 50% erbij naar € 43 miljoen. Dit komt deels door de toename van contractteelt in België voor Nederlandse bedrijven.

Handelsbalans

Het overschot op de handelsbalans neemt in 2017 naar verwachting met 1,7% toe tot € 1,14 miljard. De ontwikkeling van de handelsbalans blijft achter bij de exportontwikkeling, wat kan worden verklaard door de forse groei van de import van bloembollen.

De balans tussen vraag en aanbod is goed; ondanks de Nederlandse areaaluitbreiding stijgen de prijzen in 2017 dankzij een lagere hectareproductie namelijk licht. De vraag werd gestimuleerd door resultaten in de broeierij en de orders voor de droogverkoop bleven in Europa stabiel. Ook de verdere verbetering van de economische situatie in de wereld en de forse stijging van de dollarkoers in 2017 hadden invloed op de gunstige cijfers.