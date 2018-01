Europese Unie grijpt niet in op suiker- en zuivelmarkt

De Europese Commissie is niet van plan in te grijpen in de suiker- en zuivelmarkt.

Producenten en lidstaten zijn zelf verantwoordelijk om de marktsituatie in de gaten te houden en daarop in te spelen, aldus Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. Interventie op de suikermarkt is nog niet aan de orde, aldus Hogan. Onder andere vanuit Polen werd een beroep op de Europese Commissie gedaan om speciale beschermingsmaatregelen te treffen voor de suikerboeren. Volgens Hogan is de reactie op de suikermarkt zoals die werd verwacht bij de afsc haffing vaqn de suikerquotering. De landbouwcommissaris zegt dat bedrijven moeten bedrijven wennen aan een markt zonder quotering. “Op dit moment overweeg ik geen marktmaatregel”, aldus Hogan

Voorlopig geen aankoop mageremelkpoeder

Tegelijkertijd hebben de Europese lidstaten bekrachtigd dat de aankoop van mageremelkpoeder voorlopig op 0 (nul) is gezet. De Europese Commissie wil wel de mogelijkheid houden om de zuivelmarkt te ondersteunen door middel van opkoop van magere melkpoeder. Maar ook hier doet de Europese Commissie een beroep op de producenten, die de ontwikkelingen op de markt als leidraad moeten nemen. Hogan noemde Ierland, Polen, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië en met name de grote producenten Duitsland en Frankrijk als landen die verantwoordelijk zijn voor het verhoogde zuivelaanbod. Volgens Hogan is er geen ruimte voor de extra zuivelproductie, niet op de Europese markt en niet op de wereldmarkt.

Hij constateert dat in 2017 de melkproductie met ongeveer 2,4 miljoen ton is toegenomen, terwijl op de Europese markt niet meer dan 1 miljoen toen extra ruimte is, en op de wereldmarkt nog eens 1 miljoen ton (die moet worden verdeeld met de concurrenten zoals Nieuw-Zeeland en de VS).

Frankrijk wil verkoop interventievoorraad

Frankrijk heeft voorstellen gedaan de Europese interventievoorraad op de markt te brengen. Opties die daarbij genoemd zijn, zijn het veilen van de poeder, op de markt brengen als veevoer of het inzetten om ondervoeding van kwetsbare bevolkingsgroepen (ziekenhuispatiënten en ouderen) tegen te gaan.

378.000 ton melkpoeder lijkt onverkoopbaar te worden

De Europese landbouwministers roepen de Europese Commissie op met oplossingen te komen voor de voorraad van 378.000 ton mageremelkpoeder die onverkoopbaar lijkt te worden. Hogan verwijt de lidstaten dat ze aan de ene kant aandringen op het verkopen van de voorraad, terwijl ze niet thuis geven als er beslissingen over een verkooptender moeten worden genomen. Desalniettemin is deze maand ongeveer 2000 ton verkocht, wat volgens Hogan bewijst dat er een markt voor is.