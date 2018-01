EU verliest strijd op tarwemarkt

Akkerbouwers in VS zien tarwe niet meer zitten

De Amerikaanse akkerbouwers telen minder wintertarwe, maar de daling is minder sterk dan aanvankelijk werd ingeschat door het ministerie van landbouw (USDA). Het areaal wintertarwe is het één na kleinste in de VS ooit. Alleen in 1909 werd nog minder geteeld.

In november ging het USDA nog uit van een krimp in 2018 van het totale tarweareaal in de VS van 400.000 hectare. De krimp in het areaal wintertarwe is echter uitgekomen op 35.000 hectare. Er staat nu 13,20 miljoen hectare wintertarwe in de VS tegen 13,23 miljoen hectare vorig jaar. Het aandeel wintertarwe is meestal rond 70% van het totale tarwe areaal.

Een andere verrassing in de cijfers die het USDA publiceerde, is dat de wereld dit seizoen 2017/2018 meer tarwe oogst en minder tarwe verbruikt dan eerder gedacht. In de toonaangevende Wasde-prognose, een overzicht van productie en verbruik van graan en sojabonen, gaat het USDA uit van een tarweproductie in de wereld van 757 miljoen ton. Dat is 2 miljoen ton meer dan in de prognose van december. Het verbruik gaat bijna een half miljoen ton omlaag naar 742 miljoen ton. De tarwevoorraad in de wereld groeit daardoor met 15 miljoen ton naar een record van 268 miljoen ton.

Bij mais houdt het USDA de productie gelijk aan december-prognose, maar het verbruik wordt nu lager ingeschat. Maar de wereld verbruikt dit seizoen wel 22 miljoen ton mais meer dan het produceert. Daarom krimpen de maisvoorraden dit seizoen naar 207 miljoen ton, de kleinste eindvoorraad in 4 jaar.

De prognose voor sojabonen houdt het USDA vrijwel onveranderd ten opzichte van december. De wereld produceert meer sojabonen dan het verbruikt waardoor de eindvoorraad naar een record groeit. De tarwe- en maisprijzen daalden op de termijnmarkten in Chicago en Parijs na de publicatie. Sojabonen werden in Chicago iets duurder.