Duits aardappelareaal ruim 3% gestegen in 2017

Het Duitse aardappelareaal komt in 2017 uit op 250.500 hectare, blijkt uit definitieve cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. Daarmee is het areaal in 2017 3,3% groter dan in 2016 (242.500 hectare).

Het areaal consumptieaardappelen is in Duitsland flink gegroeid. De Northwestern European Potato Growers (NEPG) schat het Duitse areaal consumptieaardappelen begin december op 174.400 hectare.