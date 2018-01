Delphy: bio-akkerbouw groeit in vraag en aanbod

Biologische akkerbouw groeit door, zowel in vraag als in aanbod. Dat blijkt uit de presentatie van Marc Versprille, adviseur akkerbouw en vollegrondsgroenten van adviesbureau Delphy, op de Biobeurs in Zwolle.

Jaarlijks schakelt een aantal van 7 tot 10 akkerbouwers om van een gangbare naar een biologische bedrijfsvoering. “De vraag naar biologische producten groeit ook door”, zegt Versprille, die als agrarisch adviseur in dit segment weet waar zij tegenaan lopen. Hij staat in een overvolle workshoptent. “De perspectieven voor peen en witlof zijn goed. De afzet van aardappelen en uien groeit structureel. Er is een grote markt voor pompoen, suikermais, kool en spinazie. En we zien veel vraag naar conserven en industriegroente. Dat is mooi, want deze producten zijn een goede bouwplanvulling rondom bijvoorbeeld aardappelen en uien. Het mooie van deze groenten is dat ze vaak een kort groeiseizoen hebben, wat lucht geeft in de werkzaamheden. Spinazie groeit bijvoorbeeld maar zes weken. Daarbij leveren ze een redelijk saldo en soms zelfs een luctarief saldo.”

Biologische markt professionaliseert

De biologische markt professionaliseert en staat steeds meer op zichzelf, ziet Versprille. Dat vraagt ook wat van ondernemers. “Als nieuwkomer moet je je een plekje verwerven op de biologische afzetmarkt. Daarin moet moet je een netwerk opbouwen, afnemers zoeken en bepalen wat bij je past; een deel van de keten op je nemen door de verpakken of kiezen voor bepaalde producten.”

Dip in bedrijfsrendement in omschakeljaren

Omschakelen van gangbare naar biologische akkerbouw kost tijd, geld en veel veranderingen in de bedrijfsvoering. In de omschakeljaren is er een dip in bedrijfsrendement, laat hij zien, daarna loopt het saldo op tot ver boven de oude situatie.