Cichoreicampagne met records afgesloten

Sensus heeft cichoreicampagne 2017-‘18 vrijdag 25 januari afgesloten met recordgetallen: gemiddeld bevatte de oogst bijna 8,5 ton inuline en dat van ruim 50 ton cichoreiwortels per hectare. Door de groei in opbrengsten krimpt het areaal voor 2018 opnieuw iets.

Dat vertelt agromanager René Schunselaar, die vorige maand nog op 8,2 ton inuline dacht te koersen. “Dat zie je vaker in zo’n groeizaam jaar; de opbrengsten blijven meevallen. Dat was nu ook zo, tot op de laatste campagnedag.”

Ook de tarrapercentages vallen Schunselaar mee. “De gerealiseerde 11,5% is nauwelijks meer dan in de voorgaande campagne, terwijl de oogstcondities veel slechter waren”, recapituleert hij. “Het was een uitdagend oogstseizoen, want sinds november is het bijna niet droog geweest. Toch heeft maar een handjevol telers een hoekje moeten laten zitten, omdat het echt niet ging. Verder is alles gerooid.”

Lage tarra, mede door nieuwe cichoreimuis

De lage tarra is ook te danken aan het verladen met de nieuwe cichoreimuis, waarbij tergelijkertijd wordt gereinigd. “Dat heeft veel tarra gescheeld. We konden de muis gelijk goed uitproberen, want moeilijker dan dit wordt het, denk ik, niet.”

Schouderklopje voor Sensus

Schunselaar wil ook Sensus en haar telers een schouderklopje geven, zegt hij. “De hoge opbrengsten zijn enerzijds te danken aan het groeizame weer, maar hebben ook te maken met de koers die we samen hebben ingezet naar 10 ton inuline per hectare. Die resultaten zitten ook in de opbrengsten van dit seizoen.”

Door de hoge opbrengsten, die ook bij andere gewassen zoals suikerbieten zijn gerealiseerd, is de campagne iets uitgelopen. Om vraag en aanbod in balans te houden, wordt in 2018 opnieuw iets minder cichorei gezaaid in Nederland. Voorraden wil Sensus voorkomen.

Wachtlijsten in sommige teeltgebieden

Schunselaar: “Het contracteren voor 2018 ging razendsnel. Dat leidt in sommige teeltgebieden zelfs tot wachtlijsten. Cichorei is een aantrekkelijker gewas dankzij de verbeterde teeltcondities en stabiele contractvoorwaarden. Je kunt er dus steeds meer mee verdienen per hectare.”