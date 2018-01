‘Brussel grijpt niet in op suikermarkt’

De Europese Commissie wil voorlopig niet ingrijpen in de suikermarkt, hoewel de suikerprijs bijna is gedaald tot de referentieprijs van € 404.

Dat meldt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De suikerprijs staat onder druk omdat de EU de suikerquotering afschafte eind september 2017. Daardoor groeide de productie van voedingssuiker met zeker 20%. Iedereen wist dat de productiequota zouden verdwijnen en kon dus rekening houden met dalende prijzen, redeneert de Commissie.

De suikerprijs is ongekend laag in de EU. Nog nooit heeft de prijs van witte suiker zo dicht in de buurt gezeten van de referentieprijs. Volgens de Commissie werd voor witte suiker in november 2017 gemiddeld € 410 per ton betaald. Deze prijs is berekend op basis van de prijzen die de suikerproducenten doorgeven aan Brussel. De gemiddelde prijs voor december is nog niet bekend. De referentieprijs voor suiker is momenteel € 404 per ton witsuiker.

Particuliere interventie

Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) noemt het goed mogelijk dat de suikerprijs na november verder is gedaald. “Als de suikerprijs onder het referentieniveau zakt, kan de Europese Commissie maatregelen nemen. De Commissie kan besluiten een particuliere interventie open te stellen. Dan krijgt de silohouder een vergoeding voor de opslag van suiker. De meeste suiker ligt opgeslagen bij de producenten. Die zullen zo’n maatregel wellicht toejuichen.”

Brussel kent ook voor andere producten interventieregelingen, zegt de woordvoerder. “Tarwe kent een publieke interventie. Als de tarweprijs onder de interventieprijs van € 101 per ton zakt, neemt de Commissie automatisch 3 miljoen ton tarwe uit de markt. De Commissie voert al twee jaar een interventie uit van mageremelkpoeder, maar wil daar per 1 maart mee stoppen. Voor vlees bestaan private opslagregelingen, net als bij suiker. Dan wordt het vlees een bepaalde tijd uit de markt genomen en opgeslagen om de prijs te ondersteunen.”