‘Bollensector, let op personeel en duurzaamheid’

Het dreigende personeelstekort en de groeiende vraag naar duurzame producten ‘zijn de komende jaren de grootste uitdagingen voor de bloembollensector’.

Dat zei Harry Nieuwenhuizen, directievoorzitter van ‎Rabobank Kop van Noord-Holland, dinsdagmiddag 9 januari bij de opening van de Mechanisatietentoonstelling in de Expo Haarlemmermeer. Dat meldt bloembollenvakblad Greenity.

Nieuwenhuizen gaf aan dat de Rabobank positief kijkt naar de agrarische sector in het algemeen en de bloembollensector in het bijzonder. “Met name in de voorjaarsbloeiers is sprake van redelijke tot goede prijzen en zien we een groei in de investeringen.”

Dreigend personeelstekort

Nieuwenhuizen over duurzaamheid: “Je ontkomt er niet aan. De druk van buitenaf om een duurzaam product af te leveren, wordt alleen maar groter.” En over de arbeidsmarkt: “Nu de economie aantrekt komt het dreigende personeelstekort in alle hevigheid op ons af. In de kop van Noord-Holland daalt de beroepsbevolking komende jaren met maar liefst 16%. Dat vraagt onder meer om een stevige samenwerking met het onderwijs.”