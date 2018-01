Bietsuiker wint terrein in EU

Bietsuiker krijgt een steeds groter marktaandeel in de EU ten koste van rietsuiker. De raffinaderijen die op importsuiker draaien, hebben het moeilijk.

Hun marktaandeel op de Europese suikermarkt daalt en dat wordt overgenomen door de producenten van bietsuiker. Dat kan op termijn goed uitpakken voor de bietenprijs. Die wordt momenteel echter gedrukt doordat suiker erg goedkoop is in de EU.

25 suikerriet-raffinaderijen in EU

De EU telt ongeveer 25 voltijds raffinaderijen die ruwe rietsuiker importeren en dat raffineren tot witsuiker. De EU produceert dit seizoen echter veel meer bietsuiker dan voorgaande jaren, omdat de marktordening is beëindigd per 30 september 2017. Suiker is erg goedkoop op de wereldmarkt. Daardoor is de suikerprijs in de EU gedaald en dat drukt de import van suiker. De EU importeerde dit seizoen vanaf 1 oktober ruim 30% minder suiker dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Moordende concurrentie op suikermarkt

Directievoorzitter van bietentelerscoöperatie Cosun Albert Markusse stelt dat de voltijds raffinaderijen tijdens de marktordening een marktaandeel hadden van rond de 15% op de Europese suikermarkt. “Dat is nu nog 10% en dat gaat verder dalen. Stand-alone raffinaderijen kunnen over het algemeen alleen bestaan als de suikerprijs in Europa hoger is dan op de wereldmarkt. Met de prijzen van vandaag zijn dat erg dunne of zelfs negatieve marges. De raffinaderijen gaan marktaandeel verliezen ten opzichte van de bietsuikerfabrikanten. De concurrentie op de suikermarkt is moordend. Alleen bedrijven met een lage kostprijs overleven.”

Raffinaderijen Zuid-Europa hebben grootste kans op overleven

Markusse verwacht dat vooral de raffinaderijen in Oost- en Noord-Europa het moeilijk krijgen. “Die zijn klein en moeten concurreren tegen bietsuiker. De raffinaderijen in Zuid-Europa liggen ver weg van de bietsuikerfabrieken. Die hebben misschien nog een kans. De belangrijkste vraag is of de raffinaderijen gaan sluiten of de productie verlagen tot er betere tijden aanbreken. Er blijft wel een kleine vaste markt voor rietsuiker, bijvoorbeeld voor fairtradesuiker.”

Ook een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht dat het marktaandeel van de voltijds raffinaderijen gaat dalen. “De raffinaderijen in Spanje, Portugal, Italië en Bulgarije hebben de beste uitgangspositie. Zij kunnen gemakkelijk ruwe rietsuiker aanvoeren via havens. En zij zitten in gebieden met een suikertekort waar weinig of geen bietsuiker wordt geproduceerd. De raffinaderijen in Roemenië, Finland en Frankrijk hebben het echter heel moeilijk.”