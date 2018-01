Bietenareaal 2018 gelijk, steeds meer resistenties

Het areaal suikerbieten blijft in 2018 gelijk aan vorig jaar, dat toen met 21% was gegroeid naar ruim 85.000 hectare. Dat meldt Gert Sikken, directeur agrarische zaken van Suiker Unie, op basis van de afgeronde zaadbestelling.

“Daar zijn we heel content mee. We hadden er ook op gekoerst in de teeltvergaderingen, want met deze hoeveelheid kunnen we goed werken”, zegt Sikken. Suiker Unie rekent daarbij met langjarig gemiddelden. “Het is maar de vraag of we de enorme productie van 2017-2018 evenaren. Daar gaan we in onze prognoses niet van uit.”

‘Een teler kan er makkelijk voor kiezen om het risico uit de weg te gaan’

Gezien de progressie in de veredeling zou het maar zo kunnen. Bietentelers kiezen bij de zaadbestelling opnieuw voor meer resistenties. Het segment bietencysteaaltjesresistente rassen is verder gegroeid naar 46%. Dat was vorig jaar nog 41%. “Dat was te verwachten, aangezien besmettingen met bietencysteaaltjes zeker niet afnemen en de rassen goed meekomen”, zegt Sikken. “Een teler kan er dus makkelijk voor kiezen om het risico uit de weg te gaan. Dit segment stijgt de komende jaren verder, verwacht ik.”

Rhizoctoniaresistente rassen op 2

Een tweede plek is er voor de rhizoctoniaresisente rassen met 34% (30% in 2017). De overige 20% omvat rassen met alleen resistentie tegen rhizomanie. Vorig jaar was dat nog 28%. Telers kunnen bijbestellingen doen, maar die worden niet gelijk met het al bestelde zaad geleverd. Nabestellen kost € 5 per eenheid extra.

Intussen zijn de suikergehaltes in de lopende campagne stabiel op gemiddeld 16,4%. “Ze zakken niet verder en dat is goed”, zegt Sikken hierover. “Het huidige campagnegemiddelde van 16,8% houden we niet vast, denk ik. Dat wordt iets tussen de 16,6 en 16,7%. Natuurlijk had ik het graag hoger gezien, maar op zo’n 300 hectare na zijn alle bieten gerooid en dat kost altijd wat suiker.”

Na achttien campagneweken zetten de teeltregio’s Texel en Groningen veen vooralsnog met 17,1% het hoogste suikergehalte neer.

Tarragehaltes blijven hoog

De tarragehaltes blijven hoog door de natte omstandigheden. Na bijna 14% in week 18 (vorige week) komt het campagnegemiddelde op 12,2% tarra. De variatie tussen teeltgebieden is groot; van iets boven de 8 tot bijna 20% tarra. De winbaarheid is gestegen en komt op een gemiddelde 90,9 punten. Volgens de planning wordt de campagne op 7 februari in Dinteloord afgerond en op 10 februari in Groningen.