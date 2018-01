Aardappelcontractprijs Weuthen 50 tot 75 cent omlaag

Het Duitse aardappelhandelshuis Weuthen verlaagt de vaste contractprijzen voor oogst 2018 met zo’n € 0,50 tot € 0,75 per 100 kilo.

“Er gaat wat van de prijs af, maar dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere pootgoedprijs” zegt directeur Ferdi Buffen. “Verder blijven de contracten voor oogst 2018 gelijk.”

Uitbreiding areaal Fontanes

Voor komend seizoen wordt het areaal Fontanes uitgebreid. Vorig jaar was het pootgoed schaars, waardoor meer B-rassen zijn gepoot. Dit seizoen valt Weuthen terug op de hoofdrassen. Het areaal Innovator en Agria blijft gelijk. Al wordt het een uitdaging om het areaal Agria stabiel te houden. Veel aardappelen worden dit seizoen gewassen in verband met rotproblemen. Door het extra werkt dat dit oplevert zijn telers eerder geneigd voor komend seizoen over te stappen op een ander ras dan Agria. Weuthen ziet het Markies-areaal graag toenemen onder haar telers. Daarom stijgt de vaste contractprijs van Markies naar het prijsniveau van Innovator.

‘Nog geen 20% van de aardappelen is op dagprijs’

Meer contracten

Telers met contracten nemen toe. “Nog geen 20% van de aardappelen, van de 1.000 vrachtwagens per week die hier weggaan, is op dagprijs”, zegt Buffen. Industrieaardappeltelers verkopen 60% via een bepaalde contractvorm of aardappelpool. Het aandeel vrije aardappelen krimpt.

Groei areaal in West-Europa

Minder aardappelen poten zou goed zijn voor een hoger prijsniveau, maar dat gebeurt niet, verwacht Buffen. Andere agrarische gewassen hebben ook lage opbrengsten, waardoor contracttelers best tevreden zijn over de aardappelen. Het areaal in West-Europa groeit. Franse telers hebben maagdelijke grond en willen komend seizoen uitbreiden. De groei van de Europese verwerkers zit voornamelijk aan de Belgisch-Franse grens.

Zuid-Europa

Zuid-Europa is een ander verhaal. “Spanje en Portugal gaan minimaal 15% minder vroege aardappelen telen”, verwacht Buffen. “Dat vangen West-Europese telers met aardappelen uit bewaring wel op. Je ziet dat aan de huidige lage prijzen doordat dit seizoen 3 miljoen ton teveel aardappelen in de EU-5 zijn gegroeid.”

Meer chipsaardappelen

Naast uitbreiding in areaal voor fritesgeschikte aardappelen zet Weuthen komend seizoen meer in op chipsaardappelen (+20%). Chipsfabrikant Intersnack plaatst dit jaar een extra lijn. De verwerkingslijn moet voor het wereldkampioenschap voetbal in juni klaar zijn, omdat dan meer vraag wordt verwacht vanuit Duitsland en België.