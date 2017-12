VTA: grote vrije voorraad ondanks flinke afzet

Er zijn veel uien verkocht onder VTA-leden. Ondanks de grotere afzet ligt in absolute tonnen 6,1% meer voorraad uien bij de VTA-leden in de schuur vergeleken met een jaar geleden.

Dat valt blijkt uit een inventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). De VTA heeft de eerste voorraadinventarisatie van seizoen 2017-’18 in de eerste week van december onder haar leden uitgevoerd. Vergeleken met het vijfjarig gemiddelde (in absolute tonnen) liggen begin december 2% meer uien in de schuur.

22% verkocht

Van de totale voorraad uien is zo’n 22% verkocht. Ruim de helft van de voorraad uien is nog vrij te verkopen. Daarmee is de vrije voorraad dit jaar hoger dan vorig jaar.

Hogere hectareopbrengsten

Het uitgebreide areaal in 2017 heeft deels voor een grotere uienopbrengst gezorgd. Ook de hectareopbrengsten liggen dit jaar met 55,6 ton hoger dan vorige oogst (2016: 52,7 ton per hectare). De grote hoeveelheid afgeleverde uien van VTA-leden bevestigen de grote exporthoeveelheden die dit seizoen al zijn afgezet.

De VTA heeft ruim negenhonderd leden, waarvan ongeveer vijfhonderd uientelers. Daarmee is de steekproef gehouden onder zo’n 13% van de Nederlandse uientelers.