Suikerexport EU heeft wind in de zeilen

De export van suiker uit de EU draait als een tierelier. De Europese suikerfabrikanten exporteerden in oktober en november 660.000 ton suiker.

In de eerste twee maanden van vorig seizoen werd 200.000 ton suiker afgezet op de wereldmarkt, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Dit seizoen geldt de marktordening niet meer, waardoor er geen suikerquotering meer is. Ook het exportquotum van 1,35 miljoen ton suiker is vervallen per 30 september.

Onvoldoende opslag

De Commissie verwacht voor heel seizoen 2017/2018 dat de EU 2,8 miljoen ton suiker gaat exporteren. Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt dit een te lage inschatting. “Als de export in dit tempo doorgaat, komt die boven de 3,8 miljoen ton. De EU produceert dit seizoen erg veel suiker. De fabrikanten willen suiker exporteren, omdat ze onvoldoende opslag hebben. De grote vraag is of de export in dit tempo doorgaat, of dat die toch wat gaat afzwakken.”

Er worden zeer hoge suikeropbrengsten gemeld in diverse lidstaten. Foto: Mark Pasveer

Suiker importeren niet rendabel

De EU importeerde dit seizoen van 1 oktober tot 11 december 214.000 ton suiker. Dat is 31% minder dan in dezelfde periode vorig seizoen. De Commissie verwacht voor dit hele seizoen een import van 1,3 miljoen ton. De RVO-woordvoerder vindt dat de Commissie de import te hoog inschat. “Suiker is erg goedkoop in de EU. Daarom is het niet rendabel om suiker te importeren in de EU, want daar komen nog importheffingen en transport- en raffinagekosten bij.”

Suikerverbruik te laag ingeschat

De Commissie schat de suikerproductie in de EU op 20,6 miljoen ton. De RVO-woordvoerder denkt dat dat te laag is ingeschat. “Er worden zeer hoge suikeropbrengsten gemeld in diverse lidstaten. Ook het verbruik schat de Commissie te laag in. De consumptie van voedingssuiker daalt weliswaar iets, maar er wordt meer suiker gebruikt voor industriële doeleinden.”

De Commissie rapporteert over oktober een gemiddelde verkoopprijs van suiker in de EU van gemiddeld € 420 per ton. Dat is € 70 lager dan een maand eerder en de laagste suikerprijs die in ruim twee jaar aan de Commissie is gerapporteerd. Marktbureau Kingsmann meldt dat de spotprijzen inmiddels zijn gedaald naar € 360 tot € 370.