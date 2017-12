Nog 3% bieten te rooien

Nog 3% van het suikerbietenareaal moet worden gerooid voor campagne 2017-‘18.

Dat blijkt uit de bietenstatistiek van verwerker Suiker Unie. Vorige week was dat nog 8%.

In de teeltgebieden Noord- en Zuid-Holland en West-Brabant zitten de meeste bieten nog in de grond: 7%. De bietenregio’s Noordoostpolder, Noordelijke klei en Zeeuwse eilanden hebben nog 5% te rooien. Uitzonderlijke percentages voor de tijd van het jaar, maar de campagne duurt door de grote productie van dit seizoen dan ook uitzonderlijk lang; tot in februari.

Hoogste suikergehalte op Texel

De suikergehaltes stijgen licht in de 15e campagneweek, zo wijzen de gegevens van Suiker Unie uit. Het weekgemiddelde is 16,7%, met een piek voor Texel (17,6%) en het laagste percentage voor teeltgebied Noord-Holland midden (15,8%). Het campagnegemiddelde komt na week 15 (17 tot en met 23 december) op 16,8%.

De tarra neemt wat af; van 15,1 naar 14,1%. De variatie blijft groot, van een kleine 9 naar bijna 20%.

De winbaarheid is iets gedaald, naar 90,9 punten. Dat is gelijk aan het campagnegemiddelde.